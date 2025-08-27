A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta
Miguel (Diogo Infante)  e  Leonor (Dalila Carmo)  recebem Alex (Rodrigo Tomás)  com maus modos, receosos de que ele tente reaproximar-se de  Júlia (Kelly Bailey). No entanto, Alex garante que apenas foi ali para esclarecer toda a verdade, deixando Miguel visivelmente tenso. Júlia fica em choque ao ouvir Alex revelar que tinha feito um acordo com Miguel para encenar que ele a seguiu até Angola, apenas para extorquir dinheiro ao pai e dissuadi-la de se entregar à polícia.

Miguel tenta justificar-se junto de Júlia, afirmando que fez tudo apenas para a proteger. Indignada, Júlia expulsa Alex, acusando-o de não ser melhor do que Miguel. Leonor abraça a filha, tentando confortá-la, mas Júlia desabafa sobre a mentira de Miguel e como se sente enganada.

Leonor insiste que Miguel só quis protegê-la, mas fica espantada ao ouvir Júlia confessar que nunca chegou a interromper a gravidez. Com emoção, Júlia revela que decidiu ter o filho, apesar de ser de Alex, porque percebeu que o deseja verdadeiramente.

Recorde-se que a relação entre Júlia e Alex não tem estado bem: 

