Exclusivo «A Fazenda»: Alta tensão! Joel e Eva descobrem quem tentou matar Júlia

Em «A Fazenda», trabalhador mostra a Joel (João Jesus) e Eva (Margarida Corceiro) a espingarda que encontrou no rio, que pode ser a mesma com que dispararam sobre Júlia (Kelly Bailey). Joel identifica-a como sendo de Gaspar (Nuno Lopes).

Joel revela agora a Eva que na noite em que o tiro foi disparado, viu as marcas dos pneus do jipe de Lukenia (Rita Cruz) no asfalto, estando convicto que foi ela quem disparou sobre Júlia. Eva olha-o chocada.

Ivandro (Vitor Hugo) diz a Lukenia que fez mesmo mal em ter tentado matar Júlia por isso só ter prejudicado Talu. Assente ter-se livrado da espingarda. Eva pede a Lukenia para falar com Talu (Evamdro Gomes), mas ela recusa de pronto.

Eva e Joel questionam Lukenia se foi que disparou sobre Júlia, mostrando-lhe a espingarda que encontraram. Lukenia gela. Eva e Joel continuam a insistir com Lukenia que foi mesmo ela que tentou matar Júlia com aquela espingarda. Talu ouve e olha surpreso para a mãe. Lukenia olha acossada para Talu a perguntar-lhe se ela tentou mesmo alvejar Júlia com aquela espingarda. Pede a Joel e Eva que saiam para falar a sós com a mãe. Joel sai levando consigo a espingarda.

Lukenia diz a Talu que se quisesse mesmo matar Júlia, tinha-lo feito sem falhar. Talu diz só ir acreditar nela quando falar com o homem a quem ela diz ter vendido a espingarda. Joel diz a Talu ter a certeza que foi Lukenia quem disparou sobre Júlia por ter visto as marcas dos pneus do jipe dela no lodge. Talu avisa Joel que deixam de ser amigos se ele entregar a sua mãe à polícia. Joel olha-o tenso.