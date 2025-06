Exclusivo «A Fazenda»: Andreia e Alex tramam Ary

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) conta a Joel que apanhou uma conversa entre Alex e Andreia (Soraia Sousa) de Mafalda saber alguma coisa grave sobre o primeiro. Ary pede ao irmão para investigar Alex (Rodrigo Tomás), Joel acaba por aceder.

Joel pede a Andreia para falarem, ficando surpreso por ela lhe dizer saber qual é o assunto, dizendo dever-lhe uma explicação. Andreia revela a Joel que Alex se deu como culpado pelo contrabando nos aviões para proteger Júlia (Kelly Bailey) quando era ela afinal que andava a fazer aquilo. Andreia assume não concordar que Alex fique com Júlia por ela lhe ter estragado a vida.

Alex fica apreensivo por Andreia o alertar que Joel o anda a investigar, e não vai ser difícil descobrir que ele fugiu para não ser preso, sendo procurado pelas autoridades.

Alex diz a Andreia só precisar de mais uns dias para conseguir convencer Júlia a ir-se embora consigo. Andreia, olhando-o céptica, assente tentar controlar Joel. Ary segue desconfiado Alex.

Alex surpreende Ary, rindo-se divertido por ele pensar que o podia seguir sem ele dar conta. Ary acusa Alex de andar a esconder alguma coisa, Alex limita-se a troçar que toda a gente tem segredos. Januário tenta acalmar um furioso Ary. Alex queixa-se a Júlia que Ary o cortou com uma navalha, começando a ficar preocupado com o que ele possa fazer para o afastar dela. Júlia sai fula da vida a dizer ir já pôr Ary no lugar. Alex sorri satisfeito. Ary olha atónito para Júlia a acusá-lo de ter cortado Alex com uma navalha, avisando-o para se afastar do seu namorado se não quer problemas. Ary diz desolado a Januário (Hoji Fortuna) que Alex o anda mesmo a tentar tramar e Júlia está a ficar do lado dele.

Recorde-se que Andreia veio para Angola para ajudar o irmão: