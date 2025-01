Exclusivo «A Fazenda»: Apaixonada por Samuel, Júlia opõe-se a toda a família

Em «A Fazenda», Samuel reitera a Júlia (Kelly Bailey) que nunca quis nada daquilo de herdar a fortuna de Gaspar (Nuno Lopes). Júlia diz-lhe terna que ele pode usar aquele dinheiro para ajudar os desfavorecidos criando uma fundação. Samuel sorri receptivo. Beijam-se apaixonados. Lili (Laís da Veiga) dá uma canelada a Samuel a dizer não querer que ele seja seu pai.

Eva (Margarida Corceiro) avisa Júlia que vai tentar impedir a exumação do corpo de Gaspar a pedido de Leonor. Júlia protesta acreditar mesmo que Samuel é filho dele, e que ele é alguém com boas intenções que não anda atrás do dinheiro de Gaspar. Eva e também Mena (Cíntia Semedo) olham-na cépticas.