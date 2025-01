Exclusivo «A Fazenda»: Apaixonados, Nadir e Joel envolvem-se

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) e Nadir (Sharam Diniz) chegam da noite, bem dispostos. Nadir pergunta a Joel quais são os seus planos para descobrir a sua mãe. Joel diz que amanhã pensa nisso, olhando Nadir com intensidade. Ambos cedem ao desejo que sentem um pelo outro e beijam-se com paixão.

Joel e Nadir entram no quarto a beijarem-se com desejo. Joel acorda sozinho na cama, pensando com um sorriso em Nadir. Vê que ela lhe deixou uma mensagem de ter saído para tratar de uns assuntos.

Nadir diz a Becas (Rita Loureiro) que ela não pode aparecer de rompante na vida de Joel a proclamar-se como mãe dele, alertando-a que Joel nunca lhe perdoaria se acontecesse alguma coisa a Zulmira (Helena Isabel) por causa dela.

Nadir e Joel concordam que Talu (Evandro Gomes) vai ficar zangado se souber que eles estão juntos, acordando que o melhor é esconderem que se envolveram. Voltam a beijar-se apaixonados.