Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) despede-se dos executivos que obrigou a virem à festa. Januário (Hoji Fortuna) diz a Weza ser notório que Talu não está feliz. Nadir (Sharam Diniz) diz a Talu (Evandro Gomes) e Zuri (Madalena Aragão) esperar ser a madrinha do bebé deles, Zuri disfarça a sua tensão. Talu impõe a Lukenia que lhe dê agora o vídeo de Eva (Margarida Corceiro). Seguem para o escritório, Januário repara.
Lukenia diz tensa a Talu que não está a encontrar a pen, garantindo que ela estava mesmo ali.
Talu acusa descontrolado Lukenia de mais uma vez o ter trapaceado com a história de lhe entregar a pen, avançando ameaçador para ela.
Todos ouvem apreensivos a discussão de Talu com Lukenia no escritório. Zuri, melindrada, foge dali. Todos olham aflitos para Talu a apertar o pescoço a Lukenia, conseguindo separá-los a custo. Talu sai disparado por por Daniela (Soraia Tavares) avisar que Zuri saiu de casa. Lukenia recusa-se a falar do que acabou de acontecer, impondo que a deixem sozinha.
Zuri chora arrasada a dizer a Ndandalunda saber que ela a está a castigar por ter mentido sobre a gravidez a Talu. Vai avançando para dentro de água, disposta a pôr termo à vida. Talu surge disparado e consegue tirar Zuri dentro de água, salvando-a. Zuri pede desculpa a Talu, que lhe diz que a culpa é sim toda dele
De relembrar que Zuri quis acabar com este plano: