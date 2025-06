Exclusivo «A Fazenda»: Após ser apanhado sem roupa, Ary é detido pela polícia

Em «A Fazebda», Ary (Isaac Alfaiate) vem ter com Daniela (Soraia Tavares) a dizer querer encerrar um assunto que ficou pendente com ela, beijando-a com impetuosidade. Lukenia (Rita Cruz) entra com uma empregada a dar-lhe ordens para limpar tudo ali por ir transformar aquele espaço num salão de beleza, olhando chocada para as roupas que estão ali espalhadas. Ary e Daniela, escondidos e nus, esboçam ar de pânico.

Ary está a preparar-se para roubar roupas num estendal quando é apanhado em flagrante por Lukenia, que o olha reprovadora.

Ary recusa decidido contar a Lukenia, Januário (Hoji Fortuna) e Weza (Cláudia Semedo)por que andava nu pela fazenda. Lukenia avisa que já chamou Barroso por o que ele fez ser crime. Ary continua sem querer contar por que andava nu pela fazenda. Barroso admite que aquilo constitui crime. Lukenia sorri satisfeita. Zulmira (Helena Isabel) olha atordoada para o neto.

Júlia (Kelly Bailey) ouve incrédula Alex (Rodrigo Tomás) a contar-lhe que Ary foi apanhado a andar nu pela fazenda, sorrindo satisfeito por Júlia dizer estar ansiosa para sair dali para nunca mais ver Ary à frente. Júlia fica preocupada por Lukenia contar que Ary foi levado preso pelo que fez. Lukenia recebe chamada de Miguel (Diogo Infante).

