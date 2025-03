Exclusivo «A Fazenda»: Ary e Daniela vão casar!

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) diz a Januário (Hoji Fortuna) aceitar casar com Daniela (Soraia Tavares), trocando olhares com Júlia (Kelly Bailey).

Ary diz a Daniela aceitar casar-se com ela, indo esforçar-se para fazê-la feliz a ela e ao filho, não lhe podendo prometer mais nada além daquilo. Daniela fica constrangida. Júlia conta magoada a Eva (Margarida Corceiro) que Ary decidiu casar-se com Daniela, dizendo que Ary a vê como alguém que só lhe iria trazer desgostos no futuro. Mena (Cíntia Semedo) avisa Daniela que aquele casamento com Ary vai acabar mais depressa do que começou por ela não estar grávida. Daniela tenta disfarçar a apreensão que aquilo também lhe causa. Joel (João Jesus) olha preocupado para Ary a dizer que já aceitou casar-se com Daniela, ainda que não esteja apaixonado por ela, tanto por estar a ser ameaçado por Januário como por querer esquecer Júlia.

Daniela sorri enlevada por Ary lhe prometer ir fazer tudo para agradá-la e dar-lhe uma vida feliz com o filho que vão ter. Fica aflita por Ary dizer querer com ela ao posto para Nadir (Sharam Diniz) ver se está tudo bem com o bebé.

Daniela não consegue rebater a Ary não irem ao posto médico verem como está o bebé. Ary diz que depois do trabalho passa por lá para a ir buscar, deixando Daniela numa pilha de nervos.