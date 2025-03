Exclusivo «A Fazenda»: Ary e Júlia casam-se

Em «A Fazenda», a festa do alembamento já está a decorrer na comunidade, com Gaspar (Nuno Lopes) também presente do lado da noiva. Ary (Isaac Alfaiate) chega com Joel (João Jesus) e Zulmira (Helena Isabel), sendo calorosamente ovacionado. Ary sorri, mas nitidamente nervoso. Gaspar faz um ligeiro discurso a dizer estarem ali para o noivado de Ary e Daniela, todo aplaudem. A noiva chega de cara tapada, com todos a ficarem atónitos ao verem que quem está ali é Júlia (Kelly Bailey). Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) perguntam exaltados onde está Daniela (Soraia tavares).

Nadir (Sharam Diniz) surge a dizer que Daniela não pode aceitar aquele pedido de casamento de Ary, indo agora explicar o que se está a passar. Nadir somente diz aos presentes que Daniela desistiu do casamento por achar que Ary só vai ser feliz com Júlia. Estes olham-se com ar apaixonado.

Zulmira questiona como então fica a gravidez de Daniela. Nadir diz a todos que Daniela teve um acto muito altruísta em desistir de Ary por perceber que ele amava Júlia. Todos olham expectantes para Ary para que ele diga se então se vai casar com Júlia. Ary diz emocionado que se apaixonou por Júlia pela primeira vez que a viu, pedindo-a em casamento. Todos aplaudem.

Lukenia, Januário e Weza são os únicos que não estão nada satisfeitos com aquilo. Nadir admite a Eva e Talu que teve interferência directa para impedir o casamento de Ary e Daniela, contando que ela estava a fingir estar grávida para o prender, tendo ido depois falar com Júlia para que ela não se fosse embora e perdesse a chance de ficar com Ary, o amor da sua vida. Talu diz a Eva querer ir ver como está Daniela, preocupado com ela. Weza e Zulmira falam preocupadas como vai ser agora para Daniela, que vai ter de criar o bebé de Ary sozinha. Eva (Margarida Corceiro) impede Alba (São José Correia) de ir falar com Júlia, pedindo à tia que respeite a felicidade dela agora. Tira-lhes uma fotografia para enviar a Leonor (Dalila carmo).

FLASHBACK. *Daniela veste-se com a ajuda de Mena, dizendo já faltar muito pouco para poder ficar com Ary para sempre. Daniela estaca tensa a olhar para Nadir a dizer saber que ela está a fingir a sua gravidez. Daniela tenta fugir, mas é barrada por Ivandro.*

Daniela finge concordar com Talu que vai ter de seguir em frente e esquecer Ary, pensando no íntimo que vai fazer tudo para ganhar aquela batalha com Júlia para ficar com ele. Alba diz a Gaspar estar preocupada com Júlia por ela já ter tido muitos dissabores amorosos no passado. Gaspar puxa-a para dançar para a ajudar a descontrair. Lukenia olha-os irritada.

Lukenia, a observar Eva com Joel, diz a Ivandro ainda não ter desistido de conseguir que Talu não se case com Eva. Vaqueiros levantam Ary no ar a festejarem ele estar noivo de Júlia. Esta agradece a Eva e Nadir por a terem ajudado a ficar com Ary, olhando-o apaixonada.