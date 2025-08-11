A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Ary e Júlia fazem teste de ADN. Quem é o pai do bebé?

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 24min
Exclusivo «A Fazenda»: Ary e Júlia fazem teste de ADN. Quem é o pai do bebé? - TVI
Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) e Júlia (Kelly Bailey) acordam juntos na cama. Ary insiste com Júlia para ir com ela falar com o médico por causa do teste de ADN ao bebé, a reafirmar ir ficar a seu lado independentemente do resultado. Olham-se apaixonados e mais unidos que nunca. Alex (Rodrigo Tomás) pede ao advogado para acelerar ao máximo o seu processo, dizendo precisar de estar em liberdade por ir ser pai e não poder deixar que Ary arranje algum esquema para ficar com Júlia.  

Júlia admite feliz a Eva (Margarida Corceiro) e Mafalda (Inês Aguiar) estar de novo com Ary, ficando irritada por Mafalda alertar que nem tudo serão rosas se o bebé dela for de Alex. Mafalda nega a Eva já ter falado com Eduardo para descobrir quem era a mulher que estava com ele. Eva fica surpresa por Mafalda dizer que Alba regressa hoje a Angola.

 Ary aguarda muito nervoso com Júlia que a enfermeira chegue para fazer a colheita para descobrir se o bebé de Júlia é seu. Ary diz a Júlia ter a certeza que tudo vai correr a favor deles. Júlia sorri-lhe a disfarçar a sua apreensão. Ary diz a Júlia terem de esperar três dias para saberem se o bebé dela é dele. Miguel despede-se de Júlia, dizendo-lhe com ênfase esperar vê-la em breve em Lisboa. Ary fica desconfiado, perguntando a Júlia se está a fazer planos de o deixar. Júlia nega, mas Ary permanece apreensivo.

Recorde o momento em que Ary ficou a saber que poderia ser pai:

