Exclusivo «A Fazenda»: Ary é usado como isco para apanhar Joel

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) nega a Talu (Evandro Gomes) e Ary saber alguma coisa de Eva, com Talu a insistir que Joel (João Jesus) a raptou. Ary (Isaac Alfaiate) tenta defender Joel, ficando em choque por Talu contar que Joel o tentou matar no incêndio na lavra. Leonor e Miguel já estão com Talu, Ary, Miro e Esmeralda (Julie Sergeant) a pensarem preocupados como vão descobrir para onde Joel levou Eva (Margarida Corceiro). Esmeralda diz que a chave para o apanharem pode estar em Ary, todos a olham expectantes.

Esmeralda explica que Ary pode fingir que foi roubado em Lisboa para que Joel apareça para o ajudar. Ary permanece relutante em enganar o irmão, mas acaba por aceder. Ary liga para Joel, que continua com o telefone desligado. Ary diz que tenta amanhã, aliviado, todos o olham reprovadores.

Ary acaba por ligar de novo para Joel, deixando-lhe uma mensagem a dizer precisar da ajuda dele por ter sido roubado no Cais do Sodré. Todos ficam a aguardar expectantes. Joel ouve irritado a mensagem de Ary de precisar da ajuda dele por ter sido roubado. Acaba por ligar-lhe, assentindo ir ter com ele ao D-Lícia mais tarde. Ary diz a Joel precisar mesmo da ajuda dele por ter ficado sem documentos e dinheiro no Cais do Sodré, não tendo mais ninguém a quem recorrer.

Miro pega no telefone para avisar Miguel que Joel mordeu o isco. Talu conforta Ary, que continua apreensivo que possa estar a trair Joel infundadamente

Recorde-se que a relação de Ary e Joel já teve melhores dias: