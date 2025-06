Exclusivo «A Fazenda»: Ary esconde um segredo, que impede que Júlia siga em frente

Ejm «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) vinca a Andreia (Soraia Sousa) não se ir embora dali enquanto não convencer Júlia (Kelly Bailey) a ir com ele, pedindo-lhe que descubra se Ary tem alguma coisa planeada contra ele. Andreia assente agastada.

Ary (Isaac Alfaiate) confronta Alex por ter ido dizer a Júlia que ele o tinha esfaqueado, ameaçando fazer queixa dele na polícia. Alex troça a dizer que nesse caso incrimina-o por o ter forçado a comer amendoins. Ary olha-o em fúria impotente.

Júlia conta constrangida a Alex que não conseguiu tirar o passaporte por ainda aparecer casada com Ary, não sabendo por que a situação ainda não foi tratada. Alex diz só haver uma maneira de ela esclarecer isso.

Júlia encontra escondido no quarto de Ary os papéis do divórcio, questionando-o irritada por que ainda não os entregou. Ary olha-a comprometido. Ary disfarça a Júlia que se esqueceu de entregar os papéis, negando querer continuar casado com ela. Júlia diz-lhe para tratar disso já por querer ir-se embora com Alex, deixando Ary desconsolado.

Júlia conta irritada a Alex que Ary não deu entrada dos papéis do divórcio, já o tendo avisado para tratar já disso.

Recorde o tenso momento em que eles assinaram os papéis do divórcio: