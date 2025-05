Exclusivo «A Fazenda»: Ary pede o divórcio a Júlia

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) continua a insistir saber que ela nunca se vai conformar com aquela vida certinha com Ary (Isaac Alfaiate), voltando a beijá-la. Júlia (Kelly Bailey) deixa-se levar. Ary entra nesse momento e dá um grande murro em Alex, furioso.

Ary discute com Júlia a criticá-la por lhe ter escondido que já tinha namorado com Alex. Cala-se irritado por Júlia ver por Alex que ele também lhe escondeu as namoradas que teve no passado, dizendo que Alex não foi importante para ela também.

Alex sai agastado. Ary vinca a Júlia estar muito zangado com ela, saindo disparado. Júlia fica desolada. Susana está para sair quando Ary a chama a pedir-lhe que trate do seu divórcio. Júlia ouve e esboça ar chocado.

Recorde-se que o casal casou recentemente: