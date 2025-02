Exclusivo «A Fazenda»: Becas e Leonor investigam Lukenia e descobrem o inesperado

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) e Becas (Rita Loureiro) entram furtivas no quarto de Lukenia (Rita Cruz) para procurarem pistas sobre o desaparecimento de Eva (Margarida Corceiro). Encontram uma caixa de Lukenia com fotografias e papelada antiga. Ivandro apanha Lukenia a dar dinheiro a Jonas, confrontando-a com o que acabou de fazer. Lukenia olha-o tensa.

Leonor e Becas regressam ao quarto com a caixa de recordações de Lukenia, com Becas a insistir poder estar ali alguma coisa para conseguirem encontrar Eva.

Ivandro (Evandro Gomes) olha avaliador para Lukenia a dizer-lhe que está a ajudar Jonas a obter um visto de trabalho para Portugal, tendo acabado de entregar-lhe alguns documentos e não dinheiro.

Leonor e Becas examinam a caixa de Lukenia, vendo que ela recebeu várias cartas de Silas, o suposto pai de Talu. Leonor e Becas veem nas cartas que Silas diz a Lukenia que vão estar para sempre ligados um ao outro, além de Lukenia pelos vistos não ter cortado contacto com ele quando já estava com Gaspar, ficando convencidas ser ele o pai de Talu.