Exclusivo «A Fazenda»: Bianca é morta e nós sabemos por quem!

Em «A Fazenda», Bianca (Raquel Tillo) diz a Miguel (Diogo Infante) que não vai sair do escritório, mostrando-lhe de seguida a fotografia da babysitter que ficou com as culpas da morte da filha de Alba (São José Correia) e Miro (Pedro Hossi). Miguel gela.

Bianca diz a Miguel que conheceu Neuza quando ele estava em Angola, e impõe continuar no escritório se não quer que ela denuncie a verdade sobre a morte de Rita. Alba interrompe a dizer a Miguel precisar de falar com ele. Miguel olha para Alba e para a fotografia, muito aflito.

Alba pede ajuda a Miguel para encontrar Duarte (Cláudio de Castro), enquanto este tenta aflito esconder a fotografia de Neuza. Alba acaba por ver a fotografia, reconhecendo de imediato a babysitter.

Miguel disfarça a Alba que anda à procura de Neuza, sendo por isso que aquela fotografia está ali. Alba agradece-lhe por todo o apoio que ele e Leonor sempre lhe deram, saindo abalada.

Bianca diz a Miguel estar chocada com o descaramento dele, que fez tudo aquilo para proteger Leonor. Miguel, a fazer umas chamadas para encontrar Duarte, recebe chamada de Bianca, que lhe impõe que se encontrem no escritório. Miguel sai apreensivo. Bianca, a beber, diz a Miguel querer que ele conte a Alba a Miro a verdade sobre a morte da filha deles. Miguel olha-a tenso.

Bianca revela a Miguel que também teve uma irmã que morreu, não aceitando que Alba não saiba a verdade sobre a morte da filha, ameaçando contar a verdade se ele não o fizer. Bianca sai para a varanda. Miguel segue-a tenso.

Miguel diz a Bianca que ela vai acabar com a sua vida se contar a verdade sobre Rita, mas Bianca vinca que aquilo não é sobre ele. Bianca desequilibra-se subitamente e cai varanda abaixo, ficando prostrada no passeio. Miguel volta rapidamente para o interior. Miguel está em choque com o que acabou de acontecer. Percebe que o melhor é sair já dali para não ser suspeito da morte de Bianca, saindo disparado.