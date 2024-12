Exclusivo «A Fazenda»: Briga à vista! Ânimos exaltam-se entre Júlia e Daniela

Em «A Fazenda», a festa no largo continua, com todos a jantarem animados. Joel (João Jesus) repreende Ary (Isaac Alfaiate) por se andar a meter em sarilhos por não querer esquecer Júlia (Kelly Bailey). Ary responde que o mesmo se passa com ele com Eva (Margarida Corceiro), afastando-se irritado.

Daniela (Soraia Tavares) segue sorrateira para o posto médico. Daniela revolve papéis à procura da ficha clínica de Júlia, sendo apanhada em flagrante por Nadir (Sharam Diniz), que a tem na mão. Nadir diz a Daniela para parar com aquela disputa com Júlia por causa de Ary. Daniela sai sem lhe responder.

Ary olha fulo de ciúmes para Júlia a dançar sensual com Samuel, ignorando por completo Daniela, que perde a cabeça e vai confrontar Júlia, acusando-a de só estar com Samuel para fazer ciúmes a Ary. Júlia diz-lhe que ela é que está a ser incompetente com Ary. Daniela atira-se a ela, furiosa, e começam a lutar. são separadas pelos presentes, ficando a olharem-se em despique.