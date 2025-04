Exclusivo «A Fazenda»: Casamento de Júlia, Eva, Ary e Talu acaba em fuga, agressão e lágrimas

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) olha muito emocionada para Eva (Margarida Corceiro) e Júlia (Kelly Bailey) já vestidas de noiva para se casarem. Mafalda (Inês Aguiar) diz não ter planos de se casar, achando não haver maneira dela e de Eduardo (Diogo Amaral) fazerem as pazes. Eva e Júlia trocam um olhar.

Eva liga para Miguel (Diogo Infante) para dizer-lhe gostar muito dele, ficando surpresa por ele lhe desligar o telefone na cara.

Lukenia (Rita Cruz) diz triunfal a Eva (Margarida Corceiro) que tal como lhe tinha prometido, vai fazer ela pagar por ter virado Talu (Evandro Gomes) contra ela, mostrando-lhe algo no telemóvel. Eva estaca gelada. Eva olha em choque para o vídeo que Lukenia gravou que prova que foi ela quem atirou Duarte (Cláudio de Castro) ao rio. Eva defende-se que somente quis proteger Júlia (Kelly Bailey) de ser violada, mas Lukenia ignora a impor que ela desista de se casar com Talu se não quer ir parar à prisão. Eva olha-a atónita.

Eva faz frente a Lukenia a dizer que não vai esconder aquilo a Talu, mas Lukenia avisa-a que se ela não o fizer, vai parar à prisão, impondo-lhe que desista do filho e volte para Lisboa. Eva sai muito tensa a avisar Lukenia que não vai desistir de Talu. Lukenia sorri confiante que Eva vai ter de ceder. Todos já estão presentes na sala a aguardar pela chegada de Eva e Júlia para o casamento. A presença de Alex deixa todos intrigados.

Mafalda sorri muito feliz por Eduardo dizer que Eva e Júlia o convidaram para o casamento, e quis vir por ter percebido que é com ela que quer ficar. Gustavo (Nuno Pardal) olha-os enciumado. Joel (João Jesus) recebe mensagem, saindo disparado. Ary (Isaac Alfaiate) e Talu ficam intrigados.

Leonor diz aos presentes que Eva está um pouco atrasada por ter pedido para ficar sozinha antes de vir. Talu começa a ficar nervoso. Mafalda e Eduardo saem para irem procurar Eva. Júlia entra trazida por Miro (Pedro Hossi). Talu está cada vez mais apreensivo.

Júlia e Ary casam-se, com Júlia a sorrir embevecida por Lili (Laís da Veiga) também estar presente. Júlia estaca surpresa ao reparar em Alex, ficando apreensiva. Todos ficam em choque por Mafalda acabar por confessar que viu Eva a fugir do casamento com Joel. Os sentimentos de Talu transformam-se agora em raiva, saindo a dizer querer explicações de Eva e Joel para o que se está a passar. Gaspar (Nuno Lopes) fica apreensivo.

Eva diz a Joel que só lhe resta desistir do casamento com Talu e voltar para Lisboa, somente podendo ganhar aquela batalha contra Lukenia se Duarte estiver vivo. Joel olha-a céptico. Talu surge de rompante, agredindo Joel a pensar que ele e Eva estão juntos. Eva diz desolada a Joel que Talu não pode mesmo saber a verdade. Joel abraça-a penalizado. Todos falam intrigados do que poderá ter feito Eva desistir do casamento. Alba (São José Correia) observa achar que Lukenia fez alguma coisa a Eva. Leonor recebe chamada de Eva a confirmar que ela não vai mesmo voltar. Todos esboçam ar consternado.