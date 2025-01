Exclusivo «A Fazenda»: Chega a hora da verdade! Talu, Júlia e Lili fazem o teste de ADN

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) assevera a Talu (Evandro Gomes) que não tinha intenção de contar que foi ele que a violou, com Talu (Evandro Gomes) a dizer-lhe que devia desaparecer de uma vez dali. Eva aplaca a discussão a dizer haver uma maneira simples de apurar a verdade. Talu recusa irritado a Eva fazer um teste de ADN, dizendo não ter de provar nada a ninguém de Júlia estar a mentir. Júlia diz também não querer isso por não querer que Lili (Laís da Veiga) saiba quem ele é. Eva sente-se mal com tudo aquilo, Talu ampara-a.

Eva (Margarida Corceiro) diz a Leonor (Dalila Carmo) achar mesmo que Júlia está a mentir sobre Talu a ter violado, sendo por isso que não quer fazer o teste ADN, questionando até se Lili será mesmo filha dela. Júlia diz a Alba que não vai fazer o teste de ADN para ajudar Eva a perceber que tem de deixar Talu, assumindo à tia já saber que vai fazer.

Miguel está em choque com a novidade de Júlia ter sido violada por Talu e Lili ser mesmo filha dela. Júlia diz já ter decidido fazer o teste de ADN para poder ficar com Lili. Todos olham surpresos para Talu a dizer também estar disposto a fazer o teste para que a verdade seja apurada.

Lukenia diz a Talu que é melhor ele não fazer o teste de ADN com Lili, dizendo que ele pode mesmo ter tido alguma coisa com Júlia e não se lembrar. Talu vinca querer provar a sua inocência, saindo irritado.

Eva diz a Miguel estar convicta da inocência de Talu de ter violado Júlia, dizendo que a irmã, como agora é público, sofre de um problema de saúde mental. Miguel diz a Eva que ela se vai arrepender de defender tanto Talu.

Júlia diz angustiada a Leonor não saber mesmo o que vai fazer depois de fazer o teste de ADN com Talu e provarem que Lili é filha dele, não o querendo ao pé dela. Leonor diz que Miguel saberá como ajudá-la.

Miguel diz ir certificar-se não haver falcatrua no testes de ADN. Leonor protesta com ele, calando-se por Miguel dizer que foi pelas loucuras dela que as filhas tiveram aqueles problemas. Alba aproveita ficar sozinha para ligar para Miro. Nadir recolhe à vez as amostras de Júlia, Talu e Lili.