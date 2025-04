Exclusivo «A Fazenda»: Decisão radical de Talu deixa Lukenia em lágrimas

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) desperta junto à janela do quarto de Lukenia (Rita Cruz), ficando atónito por perceber que foi Januário (Hoji Fortuna) que o agrediu.

Lukenia discursa sobre sempre ter sido maltratada por Gaspar (Nuno Lopes) enquanto estiveram juntos, e teve de suportar tudo aquilo por ela e o filho estarem nas mãos dele. Gaspar diz furioso que Lukenia só está a dizer mentiras, mas juiz manda-o conter-se. Lukenia começa depois a falar de Gaspar ter planos de fugir com Leonor (Dalila Carmo) para a safar do crime de ter morto uma criança. Todos ouvem chocados. Gaspar pede desculpa com o olhar a Leonor.

Januário diz a Ary que ajudou Lukenia a fugir do quarto para ela poder revelar tudo o que Gaspar fez.

Lukenia finaliza o seu discurso a dizer que Gaspar a tentou usar como desculpa de ter fugido por ela o andar a envenenar quando foi apanhado, vincando que ele tem de pagar por a ter expulsado de casa, só não se tendo tornado uma indigente por ajuda de amigos. Sai reso

Talu (Evandro Gomes) discute acesamente com Lukenia por não aceitar que ela esteja a tentar tramar Gaspar, com Lukenia a defender-se que somente quer que Gaspar pague por a ter tentado incriminar com a história do envenenamento. Talu diz à mãe querer afastá-la para sempre da sua vida, não a indo convidar para o seu casamento. Lukenia fica a chorar abalada.

De relembrar que Lukenia tem tentado, ao máximo, virar Talu contra Eva: