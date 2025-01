Exclusivo «A Fazenda»: Depois de ter feito asneira, Miro está metido em sarilhos

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) faz o check out no lodge. Miguel (Diogo Infante) critica-o por se ter metido no assunto dos exames de ADN, dizendo que por causa dele todos pensam que ele tentou adulterar os testes. Miro sai tenso.

Miro é surpreendido por Januário (Hoji Fortuna) dentro do jipe, com este a apontar-lhe uma arma à cabeça a ordenar-lhe que arranque. Miro está amarrado de cabeça para baixo, sendo pressionado por Januário e pelos trabalhadores para confessar que estava a trabalhar para Miguel para mudar os exames de ADN.

Talu (Evandro Gomes) chega com Eva (Margarida Corceiro), ordenando que libertem já Miro.