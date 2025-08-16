Exclusivo «A Fazenda»: Depois de trair Joel, Ary acaba com uma arma apontada à cabeça

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) e Gustavo (Nuno Pardal) tentam convencer Ary (Isaac Alfaiate) a ajudá-los a descobrirem Duarte (Cláudio de Castro) através de Joel (João Jesus). Ary permanece hesitante, ainda que admitindo que Joel poderia ter feito mesmo isso por ser capaz de tudo por Eva (Margarida Corceiro), e Becas (Rita Loureiro) poder estar a ajudá-lo. Júlia chega e exige respostas a Ary do que estava a falar com Mafalda e Gustavo.

Talu (Evandro Gomes) diz a todos duvidar que Ary traia Joel por ele adorar o irmão, também referindo que Ary não é pessoa de esconder segredos, podendo já ter ido contar a Joel que o querem apanhar. Todos ficam inquietos.

Ary faz nova tentativa com Joel para lhe contar o que anda a esconder, ficando magoado por ele o atacar por andar sempre atrás de Júlia, que até pode ter engravidado de outro homem.

Ary liga para Mafalda a dizer aceitar ajudá-los a apanhar Joel. Todos esboçam ar satisfeito por Ary ter concordado em ajudá-los a apanhar Joel. Ficam a discutir qual a melhor estratégia.

Joel diz a Becas ter ficado com a certeza que Ary se passou para o outro lado e estar aliado a Talu e Gaspar para o apanharem para descobrirem Duarte, indo demonstrar ao irmão que errou ao fazer isso.

Joel surpreende Ary, apontando-lhe ameaçador uma arma às suas costas. Joel guarda a arma, dizendo a Ary estar muito desiludido com ele por ter ficado do lado de Talu, que pensa que ele anda a esconder Duarte para poder ficar com Eva, asseverando que seria incapaz de fazer tal coisa a ela. Joel arranca no jipe, deixando Ary muito dividido.

Recorde-se que a relação de Joel e Ary não tem estado bem: