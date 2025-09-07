Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) pede desculpa a Eva (Margarida Corceiro) por a ter beijado, com Eva a vincar não haver futuro para eles por achar que ele está sempre a aproveitar os problemas dela para se tentar aproximar. Joel irrita-se e diz a Eva que é ela que o usa sempre que precisa para depois ir ter com Talu (Evandro Gomes). Eva dá-lhe um estalo, furiosa.

Eva não consegue evitar pensar abalada que hoje vai perder Talu para sempre. Alba (São José Correia)vem provocar Eva a dizer-lhe cruel que ela deve estar a sofrer por hoje Talu ir casar-se com outra.

Eva diz-lhe furiosa que tudo aquilo está a acontecer pelo mal que Duarte fez a Júlia, com Alba a dizer duvidar que isso seja verdade. Eva dá uma estalada a Alba, com Mafalda (Inês Aguiar) e Gustavo (Nuno Pardal) a impedirem que a situação se extreme. Vemos no olhar de Eva uma determinação que seja feita justiça.

Recorde-se que Eva contou toda a verdade à tia e que ela não está a saber lidar: