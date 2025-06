Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolado, Alex faz chantagem séria com Leonor

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) promete a uma desconfiada Leonor (Dalila Carmo) que se vai embora dali mal tenha os documentos que espera. Olham-se em alarme ao ouvirem Júlia do lado de fora.

Leonor insiste com Júlia (Kelly Bailey) que devia ponderar bem se está a agir bem ao ir para o Catar com Alex. Júlia defende-se que com Alex pode ser quem é sem máscaras, dizendo que Ary (Isaac Alfaiate) foi um engano para ela. Alex sorri satisfeito a ouvir tudo. Leonor abraça Júlia, apreensiva.

Leonor discute com Alex sem aceitar que ele queira levar Júlia para um futuro incerto. Alex contrapõe que ela também abandonou a família para ficar com Gaspar (Nuno Lopes). Leonor olha-o irritada e preocupada. Alex acaba por admitir a Júlia que não está no Catar, e ainda está por Angola, mas que teve de se ir embora por ter sido ameaçado por Mafalda (Inês Aguiar) por andar a ser procurado pela polícia.

Gaspar impõe a Alex que se vá já embora, mas Alex alerta que nesse caso denuncia Júlia. Gaspar acaba por largá-lo a pedido de Leonor.

De relembrar que Alex esconde mais do que aparenta: