Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

Em «A Fazenda», Jorge (Heitor Lourenço) está a preparar outra seringa para administrar a Eva (Margarida Corceiro) quando Joel chega. Jorge insiste com Joel (João Jesus) para pensar bem no que está a fazer com Eva, com Joel a defender-se que lhe vai dizer que foi Lukenia quem a raptou, indo acabar por conseguir convencê-la a ficar com ele. Eva, a ouvir tudo, troca a solução da seringa. Joel beija apaixonado Eva e sai com Jorge.
Eva está em choque por perceber que Joel quer ficar à força com ela. Eva levanta-se a custo a pensar numa maneira de sair dali. Eva foge do quarto de hotel. Cruza-se com uma camareira, virando a cara. Eva tenta fugir para a rua, mas é barrada pelo porteiro, com camareira a dizer que apanhou Eva lá em cima nos quartos, ficando ambos a pensar que ela estava ali a roubar. Eva tenta dizer que está ali raptada por Joel, mas ambos a ignoram.
Eva está novamente amarrada no quarto. Joel tenta disfarça a Eva que teve de a levar para ali por Lukenia a querer matar, com Eva a cortar a dizer saber que ele está a mentir, querendo isso sim separá-la de Talu. Joel avisa Eva que não vai deixar que ela o abandone, olhando-a ameaçador. Eva esboça ar aflito.
Joel diz a uma contrariada Eva que um dia ela vai perceber que é com ele que vai conseguir ser feliz. Joel diz a Eva para não pensar que a família vai salvá-la por que anda a mandar mensagens em nome dela. Eva vinca furiosa a Joel que nunca vai ficar com ele. Joel limita-se a tapar-lhe a boca. Eva olha-o desesperada.
Eva está desesperada para fugir do quarto. Consegue a custo ir até à porta pedir ajuda, mas o seu esforço é infrutífero. Joel diz a Eva que se precipitou nas coisas que lhe disse, nunca lhe indo fazer mal, somente querendo que fiquem juntos para sempre. Eva não consegue responder, de tão chocada que está, deixando Joel a pensar que ela está a aceitá-lo. Joel insiste com Eva que ela tem de perceber de uma vez por todas que é com ele que ela pode ser feliz, dizendo-lhe que foi Talu (Evandro Gomes) quem a deixou para casar-se com Zuri (Madalena Aragão), e ninguém o forçou a isso. Eva cede, tocando em Joel a seduzi-lo. Joel corresponde surpreso e feliz.
Joel já está completamente envolvido com Eva, que aproveita a distração dele para o tentar agredir. Joel percebe, olhando-a muito desapontado. Eva suplica a Joel para que a liberte, com este a limitar-se a amarrá-la novamente. Eva esboça ar desesperado.