A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Duarte revela a verdade sobre a violação de Júlia à mãe

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:14
Exclusivo «A Fazenda»: Duarte revela a verdade sobre a violação de Júlia à mãe - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) aguarda ansiosa que Duarte chegue para fugirem, ficando em choque quando o vê entrar muito drogado, quase não se aguentando em pé. Duarte (Cláudio de Castro) diz à mãe que está tudo bem, mas acaba por apagar. Alba fica aflita.

Alba tenta acordar Duarte, que começa a falar de Júlia, dizendo que eles sempre tiveram uma ligação que só foi interrompida por ela ter conhecido Ary. alba fica a ouvir horrorizada o relato do filho sobre Júlia (Kelly Bailey). Alba continua a olhar em choque para Duarte, que voltou a adormecer. Recebe chamada de Lukenia (Rita Cruz), dizendo-lhe que afinal já não vai para Lisboa. Alba fica a chorar a olhar muito desiludida para Duarte.

A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

A Fazenda
Hoje

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Grávida, Júlia é ameaçada por homens que querem vingar-se de Alex

A Fazenda
Ontem

Duarte assume a Alba: «Eu conto-te tudo. Mas, tu não vais gostar nada de saber»

A Fazenda
sex, 26 set

A Fazenda: Duarte aparece à porta da mãe

A Fazenda
sex, 26 set

Júlia faz revelação surpreendente: «Não vou fazer queixa contra o Duarte»

A Fazenda
sex, 26 set
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
1

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Hoje
2

Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Festa é Festa
qui, 17 abr
3

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Duarte revela a verdade sobre a violação de Júlia à mãe

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
sex, 26 set

Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa

sex, 26 set

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

sex, 26 set

Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»

Cacau
sex, 26 set

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
sex, 26 set
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Hoje

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
Ontem

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

A Protegida
sex, 26 set

«Continuo firme»: Este é o sacrifício de Sofia Arruda para manter corpo escultural

sex, 26 set

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

sex, 26 set

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
Mais Fora do Ecrã