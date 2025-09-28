Exclusivo «A Fazenda»: Duarte revela a verdade sobre a violação de Júlia à mãe

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) aguarda ansiosa que Duarte chegue para fugirem, ficando em choque quando o vê entrar muito drogado, quase não se aguentando em pé. Duarte (Cláudio de Castro) diz à mãe que está tudo bem, mas acaba por apagar. Alba fica aflita.

Alba tenta acordar Duarte, que começa a falar de Júlia, dizendo que eles sempre tiveram uma ligação que só foi interrompida por ela ter conhecido Ary. alba fica a ouvir horrorizada o relato do filho sobre Júlia (Kelly Bailey). Alba continua a olhar em choque para Duarte, que voltou a adormecer. Recebe chamada de Lukenia (Rita Cruz), dizendo-lhe que afinal já não vai para Lisboa. Alba fica a chorar a olhar muito desiludida para Duarte.