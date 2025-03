Exclusivo «A Fazenda»: Duarte tenta abusar de Júlia enquanto esta dorme

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de castro) dá um comprimido dos seus a Júlia (Kelly Bailey), dizendo que os dele são melhores para ela se acalmar. Júlia toma-o solícita sob o olhar inocente de Duarte. Júlia sai muito tonta do lodge com Duarte, dizendo que o comprimido que ela lhe deu é fortíssimo. Duarte diz-lhe para respirar fundo. Júlia adormeceu no ombro de Duarte, que fuma um charro.

Duarte, olhando obcecado para a prima, mete-a num jipe e arranca. Duarte segue no jipe com Júlia adormecida no banco de trás. Duarte vê Eva (Margarida Corceiro) a aproximar-se em outro jipe e acelera a fundo. Eva estranha. Eva pergunta a Lukenia por Júlia, com Lukenia (Rita Cruz) a dizer que a viu sair com Duarte. Eva fica apreensiva. Duarte continua a conduzir descontraído com uma adormecida Júlia no banco de trás.

Duarte fuma um charro enquanto olha para Júlia cheio de desejo, começando a despi-la. Eva surge a perguntar-lhe o que pensa que está a fazer.

Duarte diz a Eva que tem uma relação especial com Júlia, não estando a fazer nada de errado com ela. Eva avisa-o que vai fazer queixas dele a Alba, não indo calar que ele estava prestes a abusar de Júlia. Duarte tenta empurrar Eva, que se defende dele empurrando-o de volta. Duarte cai pela ribanceira abaixo para o rio. O telefone de Duarte toca com uma chamada de Alba (São José Correia).

Eva procura Duarte no rio, não o vendo. Esboça ar muito aflito. Eva pede aflita a Joel que venha já ter consigo. Eva explica a Joel que empurrou Duarte para o rio por que ele estava prestes a violar Júlia. Joel (João Jesus) diz a Eva que tem de sair já dali para não ser acusada de crime contra Duarte, mesmo tendo sido aquilo um acidente de ela o ter empurrado para o rio. Ambos metem Júlia no jipe de Eva e arrancam dali para fora.