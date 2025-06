Exclusivo «A Fazenda»: Eduardo e a filha aceitam trabalhar no mesmo local. Surpreenda-se

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) começa a ficar preocupado por Jéssica (Camy Ribau) ainda não ter chegado. Mafalda (Inês Aguiar) diz-lhe para mandar-lhe uma mensagem, dizendo ser normal nos jovens de hoje eles não atenderem o telefone.

Jessica tenta convencer Esmeralda (Julie Sergeant) a dar-lhe trabalho no D-Lícia. Esmeralda diz-lhe ter primeiro de falar com Eduardo, achando que ela não lhe contou que quer ir para ali trabalhar. Estaca gelada por Jessica dizer saber do jogo ilegal no bar e denunciá-la se ela não a empregar.

Mafalda sossega Eduardo a dizer-lhe que Jessica somente precisa de tempo para aceitar que eles estão juntos. Mafalda diz a Eduardo estar muito preocupada com a detenção de Eva e Joel, ainda que sabendo que Gustavo é bom advogado.

Mafalda e Eduardo chegam ao D-Lícia para beber um copo. Eduardo estaca em choque ao se deparar com Jessica lá a trabalhar. Jessica diz a Carlinhos ter a certeza que Esmeralda e Svetlana vão convencer Eduardo a deixá-la trabalhar ali com a ameaça de denunciá-las pelo jogo ilegal. Jessica vinca a Carlinhos querer trabalhar para ser independente de Eduardo, que não lhe liga nenhuma. Carlinhos olha-a céptico.

Esmeralda e Svetlana (Sónia Balacó) argumentam a Eduardo que foi Jessica quem lhes veio pedir trabalho, e elas acreditaram que ele tinha dado autorização. Mafalda diz a Eduardo que até acaba por ser bom Jessica trabalhar ali, sugerindo a Eduardo que ele também passe a fazer a contabilidade do bar.

Recorde-se que Eduardo despediu-se do escritório de Becas (Rita Loureiro):