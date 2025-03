Exclusivo «A Fazenda»: Eduardo faz uma descoberta avassaladora, que envolve a filha

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) explica a Eduardo (Diogo Amaral) que o principal motivo para Jessica (Camly Ribau) querer ter o bebé é para poder sair de casa e ir viver com Duarte (Cláudio de Castro). Eduardo diz irritado que isso não pode acontecer.

Vânia (Maya Booth) fica atónita por Jessica lhe dizer que pretende ter o seu bebé e casar-se com Duarte, avisando-a que não vai dar-lhe autorização para que isso aconteça.

Jessica chora revoltada a acusar Vânia de querer estragar-lhe a vida tornando-a uma pessoa amarga como ela. Eduardo está em choque por descobrir que afinal Jessica sempre soube que tinha sido Vânia a atropelar o homem.

Mafalda diz que Jessica está disposta a contar a verdade se ele a deixa casar com Duarte. Eduardo recusa, não querendo envolver Jessica nos seus problemas. Mafalda esboça ar inconformado.

Eduardo alerta Jessica para as dificuldades que vai ter se decidir ser mãe com aquela idade, avisando-a também que Duarte não vai aceitar casar-se com ela. Jessica insiste com o pai que pode ajudá-lo a provar que foi Vânia quem atropelou o homem. Eduardo recusa, dizendo não querer que ela use aquilo para vingar-se da mãe.