Exclusivo «A Fazenda»: Eduardo vai longe demais e acaba despedido

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) diz a Mafalda (Inês Aguiar) suspeitar que algo de ilegal se passa no D-Lícia por ter detectado entradas de dinheiro injustificadas nas contas. Mafalda assente perguntar a Miro se sabe de alguma coisa. Olham-se cheios de saudades, mas Mafalda corta o momento sem querer dar parte fraca.

Esmeralda diz a Svetlana que Eduardo lhe veio perguntar sobre o dinheiro do jogo ilegal que entra nas contas do bar. Svetlana avisa-a para resolver esse problema, ou caso contrário terá de matar Eduardo.

Miro fica preocupado por receber chamada de Mafalda sobre Eduardo andar desconfiado de actividades ilegais no D-Lícia. Diz a Alba que Svetlana não terá problemas em dar cabo dele se ele insistir naquele assunto. Eva olha gelada para Alba a dizer que Leonor já lhe contou como Lukenia a anda a chantagear.

Eduardo pergunta a Esmeralda (Julie Sergeant) se já falou com Svetlana (Sónia Balacó) sobre as entradas de dinheiro injustificadas no D-Lícia. Esmeralda avisa-o ser melhor ele não se meter nesses assuntos e deixar passar. Eduardo recusa, com Esmeralda a dizer que nesse caso a colaboração deles termina ali.

Eduardo acaba por contar a Jéssica (Camy Ribau) que foi despedido do D-Lícia e os próximos tempos podem ser difíceis. Jessica apresta-se para começar a trabalhar para ajudar nas despesas, dizendo estar muito satisfeita por poder estar com ele. Eduardo atende chamada de Mafalda, despachando-a para não desapontar a filha.

Recorde-se que foi Eduardo que se despediu do seu antigo emprego: