Exclusivo «A Fazenda»: Em cativeiro, Eva vive um tormento pelas mãos de Joel

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) vem ter com Eva (Margarida Corceiro) à cave, a sentir precisar muito de apoio com os problemas dos pais. Joel esboça ar furioso ao perceber que Eva ligou para Talu. Joel conta a Eva que conheceu o seu pai, e cada vez tem mais saudades dos tempos em que vivia em Angola sem saber quem eles eram. Eva admite a Joel ter ligado a Talu (Evandro Gomes), ficando irritada por Joel a recriminar, acusando-o de ter planeado tudo para o afastar dele. Eva decide já não querer ficar mais ali presa, deixando Joel a olhá-la contrariado.

Eva esboça ar revoltado a perceber que Joel continua a manipulá-la para a afastar de Talu. Toma uma decisão e envia uma mensagem. Joel traz Jorge à cave onde Eva está confinada. Jorge (Heitor Lourenço) pergunta uma última vez ao filho se pretende mesmo fazer aquilo, Joel assente. Jorge injecta uma seringa no pescoço de Eva sob o olhar obsessivo de Joel para a jovem.

Joel está no quarto de hotel para onde levou Eva, que continua adormecida, dizendo-lhe com ar obcecado que nunca vai permitir que ela volte para Talu, vincando que custe o que custar eles vão ficar juntos.

