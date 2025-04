Exclusivo «A Fazenda»: Em tribunal, Lukenia incrimina Leonor e Alba

Em «A Fazenda», está prestes a iniciar-se nova sessão do julgamento de Gaspar (Nuno Lopes), com todos muito intrigados por o juiz estar reunido com Susana e o Procurador. Juiz anuncia por fim que concedeu a que seja ouvida uma testemunha chamada pelo lado de acusação, chamando Miguel (Diogo Infante) a depor. Leonor (Dalila Carmo) fica para morrer, enquanto Gaspar e Miguel trocam olhares de despique.

Todos ouvem chocados Miguel a dizer que Leonor é uma pessoa de saúde mental instável, tendo sido por causa disso que Gaspar a manipulou a fugir com ele, e quando foi apanhado atirou a matar, quase tirando a vida a Eva (Margarida Corceiro). Gaspar impede Susana de interrogar Miguel, dizendo-lhe querer que as coisas fiquem assim.

Juiz chama Alba (São José Correia) a depor, com esta a dizer ser falso que a sua filha Rita tenha morrido por culpa de Leonor, tendo sido isso sim por culpa da baby-sitter que tomava conta dela. Lukenia (Rita Cruz) explode em fúria a dizer que Alba está a mentir, mas juiz ignora.

