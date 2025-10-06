A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

  • Há 3h e 30min
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes), Ivandro (Vitor Hugo), Januário (Hoji Fortuna) surgem de armas apontadas a Lukenia a dizer-lhe para se render. Lukenia (Rita Cruz) agarra Laura (Leonor Seixas) rapidamente.

Januário assume a Lukenia que ela sempre foi a mulher da sua vida, apelando-a a desistir. Lukenia hesita, mas logo se recompõe e foge no jipe com Laura como refém.

Januário diz ter posto um localizador no jipe de Lukenia. Todos relatam a Barroso a tentativa falhada de apanharem Lukenia, com Barroso a repreendê-los por não terem avisado a polícia. Todos dizem a Gaspar que Zuri (Madalena Aragão) merece saber já que Laura é sua mãe, agora que ela corre risco de vida por ter sido raptada por Lukenia.

