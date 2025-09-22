Exclusivo «A Fazenda»: Esmeralda e o filho são roubados

Em «A Fazenda», Fausto mostra furioso a Esmeralda (Julie Sergeant) o dente que lhe caiu por Miro (Pedro Hossi) o ter esmurrado. Esmeralda assente ajudá-lo, indo ao esconderijo do dinheiro. Estaca em choque a dizer a Fausto que foram roubados.
Alex (Rodrigo Tomás) entrega a Carlinhos (Simão Fumega) mais mil euros, avisando-o esperar que aquela história fique por ali. Carlinhos anui de sorriso matreiro.
Esmeralda surge a discutir com Fausto a negar que possa ter sido Miro a roubar os mil euros que desapareceram. Carlinhos ouve e olha para Alex a perceber o que ele fez.
De recordar que Esmeralda faz tudo pelo filho: