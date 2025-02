Exclusivo «A Fazenda»: Esmeralda trai Leti e Miro

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) vinca a Miguel (Diogo Infante) que não vai mesmo ajudar Duarte (Cláudio de Castro) a não ser culpabilizado pelo atropelamento do homem com Vânia (Maya Booth). Miguel diz que nesse caso vai tomar medidas, deixando Miro confuso.

Miro diz a Esmeralda (Julie Sergeant) não se ir meter no assunto de Leti (Madalena Brandão) vender o D-Lícia. Esmeralda liga irritada para Fausto a dizer-lhe para avançar. Miro olha apreensivo para quatro polícias a entrarem a dizerem irem fazer uma revista às instalações. Esmeralda entra a fingir preocupação com o que se está a passar.

Polícias descobrem no fundo falso do armário dinheiro e vários sacos de erva. Miro esboça ar atónito. Miro é levado algemado para a polícia, dizendo a Vânia para avisar Leti do que se está a passar. Esmeralda esboça um sorriso satisfeito.

Miro chega a casa depois de ter passado a noite na esquadra. Diz a Leti suspeitar como aquela erva foi parar ao escritório do D-Lícia, indo tratar do assunto. Ambos olham muito preocupados para Esmeralda a avisar que já está espalhado nas redes que encontraram droga no bar, o que vai arruinar a reputação do espaço.