Exclusivo «A Fazenda»: Estala o verniz! Januário apanha a filha na cama com Miguel

Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) está estupefacto ao saber que Eva (Margarida Corceiro) é filha de Gaspar (Nuno Lopes), e que Gaspar cedeu à chantagem da Lukenia (Rita Cruz) por causa do video da Eva a empurrar Duarte (Cláudio de Castro). Januário assente a Gaspar ir à fazenda procurar o vídeo.

Miguel (Diogo Infante) promete a Daniela (Soraia Tavares) ficarem juntos mal tenha resolvido algumas questões, assumindo que o seu casamento com Lukenia é somente um negócio. Daniela não lhe resiste e beijam-se com atração, seguindo para os quartos. Januário segue sorrateiro para o escritório.

Miguel e Daniela continuam envolvidos na cama. Januário vem do escritório frustrado por não ter encontrado nenhuma pen que possa ter o vídeo de Eva. Estaca surpreso ao ouvir a voz de Daniela nos quartos. Miguel continua a prometer a Daniela ficarem juntos mal Lukenia seja presa. Januário olha em choque para a filha na cama com Miguel.

Daniela veste-se apressada perante um furioso Januário, que a ordena que saia já dali. Miguel fica a matutar nas consequências do que acabou de acontecer.

Januário diz a Daniela que se tem de afastar de Miguel, que se anda a aproveitar dela. Fica em choque por Daniela dizer que ela e Miguel se amam e ir casar com ele e ser dona da fazenda mal Lukenia seja presa. Januário continua a insistir com Daniela que tem de largar Miguel, que só se anda a aproveitar dela. Fica atónito por Daniela dizer saber de tudo isso, mas ter de fazer pela vida se quer chegar a algum lado. Januário faz tenções de ir já ajustar contas com Miguel, estacando gelado por Daniela ameaçar contar que ele é pai de Samuel se ele o fizer.

Daniela diz a Januário que não é pelo trabalho honesto que uma pessoa enriquece, querendo mesmo casar-se com Miguel mal Lukenia seja presa, dizendo que depois também lhe vai poder dar uma vida melhor. Januário recusa ceder à chantagem da filha, saindo disparado porta fora. Daniela fica muito tensa.

Recorde-se que Daniela e Miguel já estão juntos há algum tempo: