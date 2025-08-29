A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

  • Hoje às 11:19
Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu
Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) pede desculpa a Joel (João Jesus) por o ter culpado pelo rapto de Duarte (Cláudio de Castro), mas assume que aquilo fê-la perceber que continua a gostar de Talu (Evandro Gomes). Joel diz-lhe duro que se sente usado por ela, que somente o procurou para resolver os seus problemas. Eva olha-o toldada de remorsos. Mafalda e Joel encaram-se frios, com Joel a dizer a Mafalda (Inês Aguiar) que nunca mais vai incomodar Eva, esperando que ela seja muito feliz com Talu. Mafalda conforta Eva, que assume ter-se portado muito mal com Joel por não ter acreditado que não tinha sido ele a raptar Duarte, e aproveitou ainda aquilo para reatar com Talu.

Recorde que Talu e Eva se reconciliaram enquanto ela recuperava no hospital:

