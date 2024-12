Exclusivo «A Fazenda»: Eva confronta Talu sobre o seu passado sombrio

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) está na cachoeira onde conheceu Talu (Evandro Gomes) a pensar desolada nele. Talu surge a insistir com Eva precisar que ela lhe explique por que se afastou dele. Eva limita-se a dizer-lhe que depois lhe envia um email a explicar tudo. Talu fica estupefacto. Talu persegue Eva no jipe, acabando por conseguir interceptá-la. Talu insiste com Eva para lhe contar o que aconteceu para ela lhe ter deixado de falar, Eva olha-o chorosa.

Talu olha em choque para Eva a acabar por contar-lhe que se afastou dele por ele ter violado Júlia (Kelly Bailey). Talu afasta-se a avisar Eva que não vai deixar que o acusem injustamente. Joel (João Jesus) diz a Talu que perguntou a Duarte (Cláudio de Castro) se sabia se ele e Júlia se conheciam, e ele confirmou que os viu saírem da discoteca juntos na noite em que ela o acusa de a ter violado. Talu diz que isso é mentira, precisando de ir a Lisboa provar a sua inocência. Joel alerta-o que pode ir preso se fizer isso. Lukenia (Rita Cruz) ouve tudo com ar chocado.