Exclusivo «A Fazenda»: Eva dá a vida por Talu e fica à beira da morte

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) fala com Zuri (Madalena Aragão) ao telemovel, não repara que alguém o segue. Entra no barracão.

Joel (João Jesus) vem ter com Talu a avisá-lo para se manter longe de Eva (Margarida Corceiro). Talu responde que é ele quem faz o que for preciso para ficar com ela, incitando-o a provar como pretende afastá-lo de Eva. Joel perde a cabeça e agride Talu. Um candeeiro cai ao chão, propagando fogo no local. Joel foge, deixando Talu inconsciente no meio das chamas.

Eva vê o Barracão a arder, dirige-se para lá enquanto faz uma chamada para Talu. Espreita pela janela e vê Talu inanimado. Entra. Eva fica aflita ao ver Talu desmaiado no chão com as chamas prestes a chegarem a ele. Tenta arrastá-lo para fora, mas uma viga cai em cima de si e Eva fica inanimada junto a Talu.

Gaspar (Nuno Lopes) e Leonor (Dalila Carmo) deparam-se em choque com Eva e Talu caídos no chão no meio do incêndio. Tiram-nos rapidamente dali. Trabalhadores levam Talu e Eva para o interior sob o olhar muito preocupado de Leonor e Gaspar. Este diz a Leonor que já pediu a Nadir (Sharam Diniz) para vir socorrê-los, sossegando-a a dizer que Eva vai ficar bem, apesar de ter sido a principal vítima do incêndio.

Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) já estão com Gaspar e Leonor, que esperam ansiosos por notícias de Eva e Talu. Nadir chega e segue disparada para o interior. Lukenia chega muito aflita com Miguel, com Leonor e Gaspar a contarem-lhes que salvaram Eva e Talu do incêndio na lavra, e Eva está em pior estado por ter sido atingida por uma trave, tendo acabado por proteger Talu com o seu corpo. Joel ouve toldado de remorsos Zulmira a dizer que Eva acabou por levar com uma trave em cima e ficou muito pior que Talu no fogo que deflagrou na lavra. Mafalda diz ser melhor ficarem ali à espera de notícias, mas Joel não se consegue conter, saindo disparado.

Todos aguardam tensos por notícias de Eva e Talu. Lukenia (Rita Cruz) está à beira do descontrolo, irritando-se com Leonor a dizer-lhe que ainda corre com ela e a filha dali. Leonor alerta-a que foi Eva quem salvou Talu de morrer. Joel entra aflito para ver Eva, mas Gaspar trava-o a dizer que ninguém pode ir lá dentro.

Todos olham expectantes para Nadir a entrar, com esta a dizer que Talu está fora de perigo, mas Eva por contrário está com prognóstico muito reservado por ter queimaduras graves e ter sido atingida pela viga. Leonor desaba a chorar arrasada, Gaspar conforta-a. Miguel olha-os enciumado. Joel esgueira-se para o interior.

Joel olha arrasado para o ar muito débil de Eva, que tem o corpo coberto por ligaduras por causa das queimaduras que sofreu. Joel fica a culpabilizar-se pelo estado de Eva.

Recorde-se que Eva e Talu já estavam mais próximos: