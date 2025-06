Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Eva (Margarida Corceiro) precisar da ajuda dela para levar Alex (Rodrigo Tomás) para o Cuvango, referindo preferir deixar Ary (Isaac Alfaiate) fora disso por ele estar furioso por Alex ter ido visitar Júlia ontem. Eva olha reprovadora para Alex. Joel e Eva vão a caminho do Cuvango com Alex, que está na caixa do jipe coberto com um oleado. São parados pela polícia, com Cambuta a dizer a Joel que vai ter de o multar por excesso de velocidade. Alex não aguenta a pressão e foge disparado. Os polícias vão atrás dele.

Alex vem algemado do mato com os polícias. Eva e Joel tentam disfarçar que não sabiam que Alex estava no jipe, mas os polícias prendem-nos como cúmplices da sua fuga. Joel olha fulo para Alex. Joel diz a Barroso que ele e Eva só vão falar na presença do advogado deles, explicando a Eva não poderem envolver Júlia naquela história. Barroso avisa-os que nesse caso vão ter de ficar detidos. Eva e Joel entregam os seus pertences, vendo-se as fotografias de Eva nas coisas de Joel.

Joel e Alex discutem por Joel criticar Alex por ter tentado fugir. Alex defende-se que não teve outra hipótese. Alex diz a Eva que nunca iria entregar Júlia (Kelly Bailey). Joel diz a Eva que têm de confiar que Becas (Rita Loureiro) os vai conseguir tirar dali. Gaspar (Nuno Lopes), ve Talu (Evandro Gomes) olham surpresos para Barroso a contar-lhes que Eva e Joel foram detidos por cumplicidade na fuga de Alex. Gustavo pede a Barroso para falarem. Ficamos no ar apreensivo de Talu.

Todos esperam ansiosos por novidades da detenção de Eva e Joel. Gustavo (Nuno Pardal) vem do interior a alertar que a situação deles não é famosa por eles terem auxiliado Alex, que é um criminoso em fuga, e o mais provável é ficarem presos. Todos se entreolham desanimados.

Recorde-se que Alex esteve escondido na casa de Talu e Gaspar: