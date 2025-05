Exclusivo «A Fazenda»: Eva é raptada e nem imagina por quem

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) provoca Gustavo (Nuno Pardal) a dizer que Miguel (Diogo Infante) é capaz de tudo quando mexem com as filhas dele. Gustavo faz uma chamada a dar ordens para avançar com o plano.

Svetlana (Sónia Balacó) desliga a chamada de Gustavo, fazendo de seguida uma outra para dar ordens aos seus homens para agirem.

Capangas de Svetlana aguardam à porta da clínica pela saída de Eva (Margarida Corceiro), metendo-a de seguida à força na carrinha. Svetlana assente a Gustavo estar tudo bem com Eva, não deslindado quais são os próximos passos a dar para que ela seja libertada a troco de meio milhão de euros. Gustavo olha-a apreensivo.

Svetlana recebe Miro (Pedro Hossi) de sorriso rasgado. Eva acorda dentro da carrinha amarrada, esboçando ar de pânico a perceber que foi mesmo raptada. Eva bate na parte traseira da carrinha, desesperada, não obtendo resposta. Gustavo insiste com Svetlana para avisarem já que raptaram Eva, alertando que Miguel pode apanhá-los por ter muito contactos. Svetlana recusa, dizendo terem de esperar mais um pouco.

Recorde-se que Gustavo está na miséria e teve de se aliar a Svetlana: