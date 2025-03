Exclusivo «A Fazenda»: Eva é raptada

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) nega a Joel (João Jesus) não ser mesmo necessário que ele vá com ela falar com a enfermeira do parto de Talu (Evandro Gomes). Eva entra no jipe, sentindo de seguida uma arma apontada às suas costas.

Joel diz a Gaspar (Nuno Lopes) não haver dúvidas pela conversa que ouviu de Lukenia (Rita Cruz) com Januário (Hoji Fortuna) de que este era pai de Talu. Gaspar diz não conseguir acreditar nisso por que Januário não é pessoa de fugir às responsabilidades. Joel refere que o melhor é esperarem que Eva venha de Lubango com novidades de ter ido falar com a enfermeira.

Leonor (Dalila Carmo) e Miguel (Diogo Infante) olham intrigados para Joel a dizer-lhes que Eva foi fazer umas compras ao Lubango, mas assegurou-lhe que chegava a tempo de se despedir deles. Joel deixa mensagem de voz a Eva a pedir-lhe que lhe dê novidades, apreensivo.

Miguel e Leonor esperam impacientes com Becas que Eva chegue para se despedirem dela. Todos ficam em alarme por Joel confessar que Eva foi falar com uma enfermeira para obter informações sobre o pai de Talu e não chegou ao destino, não se sabendo dela. Joel explica que ele e Eva andam a investigar a possibilidade de Januário ser pai de Talu.

Leonor diz que nesse caso Lukenia pode saber o que se está a passar. Lukenia chega nesse momento com ar descontraído. Lukenia diz a Joel que Talu não vai gostar nada de saber que ele e Eva andavam a investigar quem é o pai dele sem lhe dizerem nada. Leonor atira-se furiosa a Lukenia a acusá-la de ter feito alguma coisa a Eva.

Lukenia ignora-a e sai, deixando todos apreensivos. Joel explica a Gaspar e Talu que Eva desapareceu quando se ia encontrar com uma enfermeira que tinha informações sobre o pai de Talu. Este fica tenso por todos lhe dizerem ser mais que óbvio que só pode ter sido Lukenia a fazer-lhe alguma coisa.

Talu continua a criticar todos por estarem a culpar Lukenia pelo desaparecimento de Eva. Leonor vinca a Talu que Eva pode estar a correr perigo, não indo deixar as coisas assim. Talu sai disparado. Gaspar pede a Leonor para falarem.