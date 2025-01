Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Talu capturam Leonor e Gaspar

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) conta a Eva (Margarida Corceiro) que já descobriu que Gaspar (Nuno Lopes) e Leonor (Dalila Carmo) estão escondidos no Namibe enquanto esperam documentos falsos para fugirem para a Namíbia. Talu diz ir ter com eles por Gaspar não poder fugir às responsabilidades da população da comunidade depender dele. Eva insiste querer ir com ele por a sua mãe estar envolvida.

Ivandro (Vitor Hugo) conta a Miguel (Diogo Infante) que Manuel (Ângelo Torres) acabou por dizer a Talu onde Gaspar e Leonor estão. Ivandro recusa revelar a Miguel a localização exacta deles por querer apanhar Gaspar vivo.

Eva diz a Talu que Miguel não pode saber onde estão Gaspar e Leonor por estar segura de que ele ia logo avisar a polícia para os prender. Talu diz a Eva que partem amanhã cedo. Talu ouve apreensivo Joel (João Jesus) a contar-lhe que Miguel também já sabe onde estão Gaspar e Leonor, e têm de chegar a eles antes dele para não acontecer uma desgraça. Eva diz a Talu continuar à espera que Leonor explique por que lhe escondeu tanta coisa do seu passado.

Leonor chega com Gaspar, ficando ambos a olhá-los surpresos. Gaspar questiona quem denunciou onde ele e Leonor estavam, dizendo que pode ter sido Nadir (Sharam Diniz). Talu fica confuso. Leonor diz a Gaspar que Eva e Talu têm direito a saber por que iam fugir, mas Gaspar recusa-se a contar. Gaspar fica tenso por Talu dizer pretender que ele se entregue à polícia.