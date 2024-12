Exclusivo «A Fazenda»: Eva fica desolada com regresso de Talu a Angola. Saiba o motivo

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) insiste com Eva (Margarida Corceiro) que Miguel (Diogo Infante) estava com uma atitude muito suspeita a falar com a mulher. Eva, tensa, diz ir agora falar com Deolinda, Talu apresta-se para ir com ela. Miguel diz a uma nervosa Deolinda para dizer tudo o que combinaram a Eva para ela não desconfiar deles, dizendo que ela lhe deve isso por Bruno ter deixado Leonor (Dalila Carmo) fugir.

Deolinda diz a Eva que Miguel somente aproveitou estar ali perto para falar com ela sobre se sabia alguma coisa do rapto de Leonor. Talu intromete-se a vincar que tanto Miguel como Deolinda estão a mentir. Miguel diz-lhe furioso para sair já dali. Eva vai atrás de Talu, dizendo a Miguel que Talu é seu namorado. Talu finaliza uma chamada, incrédulo com o que ouve.

Eva diz a Talu achar que Miguel pode estar a dizer a verdade. Talu diz ser melhor voltar para Angola sem se meter mais naquele assunto, ainda para mais por ter de impedir que Ary seja despedido por queixas de Alba (São José Correia). Eva fica a vê-lo ir-se embora, triste. Miguel está à janela a dizer raivoso que Talu tem de pagar por se andar a meter onde não é chamado.