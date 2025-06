Exclusivo «A Fazenda»: Eva só está a usar e abusar do coração de Joel?

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Ary (Isaac Alfaiate) terem de tirar do quarto de Talu (Evandro Gomes) as coisas de Alex (Rodrigo Tomás) para conseguirem que ele se vá embora de vez. Ary diz irritado esperar que ele cumpra a sua promessa de nunca mais contactar Júlia (Kelly Bailey).

Joel, a inspecionar a casa com Ary, fica fulo de ciúmes por ver Eva no quarto com Talu. São surpreendidos por Zuri (Madalena Aragão), que lhes aponta desconfiada uma caçadeira.

Joel conta a Eva que Alex ameaçou Ary de denunciar Júlia à polícia se ele não o ajudasse, e foi com o irmão à lavra para irem buscar os documentos e dinheiro de Alex para ele desaparecer dali. Eva pede desculpa a Joel, ainda que só pensando em Talu.

Recorde-se que Eva e Joel são, atualmente, namorados: