Exclusivo «A Fazenda»: Eva volta para os braços de Joel

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) prepara-se para revelar quem foi que raptou Eva (Margarida Corceiro) quando esta bate à porta, acabando por cair desmaiada na entrada.

Eva conta que foi raptada por dois homens que a meteram numa carrinha, e a única coisa que percebeu foi que eles pareciam ser russos. Miro esboça ar pensativo.

Joel acaba por contar a Eva que foi ele quem pagou o resgate dela a troco de quinhentos mil euros, tendo usado o dinheiro de Becas (Rita Loureiro) à revelia dela. Eva abraça Joel, grata, deixando-o nas nuvens. Eva olha surpresa para Leonor e Gaspar a contarem-lhe que foi mesmo Becas quem tentou matar Mafalda (Inês Aguiar). Ambos dizem à jovem quererem que ela se vá embora de Lisboa.

Gaspar e Leonor (Dalila Carmo) insistem com Eva ser melhor para a segurança retornar com eles para Angola, dizendo Gaspar que já pediu a Zulmira (Helena Isabel) para a deixar fica no Palanca. Miro também diz a Eva ser melhor para ela. Eva acaba por aceder.

Eva ganha coragem e diz a Joel que ele a poderia ajudar a compor a sua vida. Olham-se com intensidade e prestes a beijarem-se quando Ary (Isaac Alfaiate) entra a dizer a Joel precisar de falar já com ele. Joel olha-o contrariado. Eva vem ter com Joel ao quarto, beijando-o. Joel corresponde muito apaixonado.

Relembre o primeiro beijo dos jovens: