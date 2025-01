Exclusivo «A Fazenda»: Gaspar e Leonor são detidos

Em «A Fazenda», todos olham tensos para Miguel (Diogo Infante) a entrar. Gaspar (Nuno Lopes) diz a Miguel que só foi por causa de ele chantagear Leonor (Dalila Carmo) que a conseguiu prender. Eva (Margarida Corceiro) ouve a conversa confusa. Gaspar diz estar na hora de acabar com todos os problemas que Miguel lhes causou, indo buscar uma arma. Gaspar dispara em Miguel. Eva mete-se à frente para proteger o pai. A arma dispara. Todos olham aflitos para Eva, que foi alvejada nas costas. Leonor olha chocada para Gaspar, enquanto Miguel já está a chamar uma ambulância. Dois polícias entram. Gaspar deixa cair a arma ao chão, derrotado. Leonor e Miguel aguardam preocupados por notícias de Eva. Trocam acusações, com Leonor a culpá-lo pelo que aconteceu por não ter deixado que ela fugisse com Gaspar, enquanto Miguel riposta que é graças a ele que ela nunca foi parar à prisão. Polícia avisa Leonor que tem de levá-la em breve, vendo-se agora que Leonor está algemada. Gaspar dá-se a um cético Barroso como culpado de tudo o que aconteceu, afirmando que Leonor somente soube há uns dias que ele estava vivo, e ele raptou-a para obrigá-la a fugir com ele. Polícia diz a Leonor ter mesmo de levá-la agora detida. Leonor pede a Miguel que a mantenha a par da condição de Eva, saindo contrariada. Talu (Evandro Gomes) diz a Miguel que ele tem muita culpa no que aconteceu por ter ido atrás de Gaspar e Leonor.

Eva está a ser operada. Cirurgião troca um olhar tenso com Nadir (Sharam Diniz), indiciando que a situação é preocupante. Miguel diz de voz embargada a Júlia (Kelly Bailey) que a operação de Eva correu bem. Talu está junto a Eva a dizer ter a certeza que ela vai recuperar por ser uma lutadora, indo estar sempre a seu lado. Talu sorri por o médico dizer que Eva está a melhorar e poderá em breve ter alta. Eva acorda e sorri feliz por ver Talu a guardar por ela. Olham-se apaixonados.