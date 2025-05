Exclusivo «A Fazenda»: Gaspar e Talu são roubados

Em «A Fazenda», vemos Jonas do lado de fora a tentar abrir a janela. Talu (Evandro Gomes) entra na sala, reparando que os materiais de irrigação já não estão lá. Sorri a pensar que foi Gaspar (Nuno Lopes) que os levou lá para fora por Leonor lhe dizer que Gaspar já saiu.

Jonas confirma a Lukenia (Rita Cruz) que roubou o material da lavra e que está em local seguro. Lukenia diz satisfeita a Miguel (Diogo Infante) que Gaspar não vai ter maneira de ultrapassar aquele revés.

Leonor (Dalila Carmo) sai para ir visitar Mafalda (Inês Aguiar). Talu e Gaspar estacam tensos por nenhum deles ter afinal levado o material lá para fora. Saem disparados a prever o pior.

Miguel e Gustavo aguardam por Manuel (Ângelo Torres), que marcou uma reunião com eles. Gaspar entra disparado a acusar Miguel de ele e Lukenia terem roubado os materiais da lavra.

Talu diz ter a certeza que foi Lukenia quem mandou roubar o material da lavra por ela fazer tudo para prejudicar Gaspar. Todos se aprestam para ajudar Talu, assentindo irem estar atentos para descobrir quem possa ter roubado o material.

Lukenia e Miguel troçam com desdém de Gaspar a dizer-lhes que todo o material de irrigação desapareceu, com Lukenia a dizer que ele não vai afinal poder dar a Leonor uma vida melhor. Gaspar sai furioso perante o sorriso ufano de Miguel e Lukenia.

Gaspar chega ao lodge para falar com Joel (João Jesus), contando a Alba (São José Correia) que roubaram os materiais de construção da lavra, tendo a certeza que foram Miguel e Lukenia quem lhes fez aquilo. Alba diz a Gaspar saber que ele esconde alguma coisa para passar toda a sua fortuna a Lukenia. Gaspar diz a Joel ir precisar da ajuda dele.

Gaspar diz a Eva (Margarida Corceiro) e Joel ter a certeza que foram Lukenia e Miguel quem roubaram os materiais da lavra por quererem vê-lo derrotado. Eva apresta-se para falar com Miguel, com Gaspar a pedir-lhe revoltado para ela não fazer isso. Eva admite a Joel sentir muito mais afinidade com Gaspar do que com Miguel. Alba impõe a Lukenia que devolva o material que roubou a Gaspar para o prejudicar a ele e Leonor. Lukenia diz a Alba que não defenderia tanto a irmã se soubesse o que ela fez. Miguel repreende furioso Lukenia por quase se ter descaído com Alba. Alba conta a Leonor que foi confrontar Lukenia pelo roubo do equipamento da lavra, e ela ainda teve o desplante de insinuar que ela lhe escondia coisas. Leonor esboça ar muito comprometido. Gaspar tenta animar Talu, que está muito preocupado com o roubo do material, dizendo que o seu dinheiro se está a acabar. Gaspar promete-lhe conseguir provar que foi Lukenia que os roubou e darem a volta por cima.

Leonor conta a Gaspar que Lukenia insinuou a Alba que ela lhe esconde coisas, lastimando-se já não aguentar mais andar a esconder a Alba que Duarte pode ter morrido. Gaspar diz-lhe que ela tem de fazer esse esforço para proteger Eva.

Eva, Joel, Januário e Weza concordam esmorecidos que Gaspar e Talu ficam em muitos maus lençóis se o material roubado da lavra não for recuperado. Joel diz estar convicto que vai descobrir pelas marcas dos pneus quem fez aquilo.

