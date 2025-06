Exclusivo «A Fazenda»: Gaspar enfrenta Miguel para 'salvar' Eva

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) celebra com Gustavo (Nuno Pardal) ter conseguido dar o passo de casar com Lukenia (Rita Cruz), só faltando agora ela ser presa para ficar com tudo que é dela. Gaspar chega em fúria com Leonor (Dalila Carmo) a dizer não ir deixar que ele fique com nada que é seu. Gaspar (Nuno Lopes) impõe a Miguel que devolva o vídeo que trama Eva para não reclamar de volta tudo o que Lukenia lhe tirou, dizendo não ir ser difícil provar em tribunal que a fazenda ainda é sua. Miguel olha-o hesitante.

Miguel diz a Gaspar só poder dar-lhe uma resposta depois de falar com Lukenia. Gaspar finge acatar, mas logo lhe aponta uma espingarda com ar ameaçador.

Miguel assevera a Gaspar não ser ele quem tem o vídeo de Eva, que deve estar no telefone de Lukenia. Gaspar força-o a abrir o cofre, que não tem lá nada. Miguel diz a Gaspar para fazer o que quiser. Gaspar olha-o derrotado.

Recorde que Miguel sabia de tudo e deixou que Eva fosse chantageada: