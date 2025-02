Exclusivo «A Fazenda»: Gaspar revela a verdade sobre Leonor

Gaspar (Nuno Lopes) liga para Alba (São José Correia), perguntando-lhe direto se Leonor (Dalila Carmo) perdeu ou não o seu bebé propositadamente. Estaca arrasado por Alba lhe confirmar que sim. Alba diz a Gaspar achar que Leonor usou a enfermeira que contratou para que ela lhe arranjasse a pílula abortiva que lhe fez perder o bebé. Gaspar desliga a chamada, deixando Alba a sorrir vingada.

Gaspar senta-se ao computador a escrever um e-mail a questionar Leonor por que decidiu abortar o bebé sem lhe dizer nada.

Mena (Cíntia Semedo) dá a medicação para Gaspar tomar, alertando-o que não pode descurar a sua saúde. Gaspar permanece desalentado com a traição de Leonor, servindo-se de uma generosa dose de whisky.

Júlia (Kelly Bailey) está estarrecida com o e-mail que acabou de receber. Gaspar está caído no chão inanimado. Lukenia (Rita Cruz) entra no escritório, deparando-se com Gaspar desmaiado. Lê o e-mail que Gaspar escrevia para Leonor, ficando surpresa com o que acaba de descobrir. Executa umas operações no computador e sai rapidamente de sorriso vingativo. Eva (Margarida Corceiro) recusa-se em choque a acreditar na história de Gaspar de ter sido Leonor a culpada da morte de Rita, sendo encoberta por Miguel, achando que Gaspar está a inventar tudo aquilo para se vingar da mãe. Mafalda (Inês Aguiar) diz a Eva haver uma maneira de confirmar isso.