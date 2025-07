Exclusivo «A Fazenda»: Grávida e sem saber que é o pai, Júlia é pedida em casamento

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) diz a Júlia (Kelly Bailey) que seria melhor ela abortar por só ir arranjar problemas por Alex (Rodrigo Tomás) estar preso e ela ir voltar para Portugal, ficando longe de Ary (Isaac Alfaiate) se for ele o pai. Júlia diz à irmã que não vai fugir mais às responsabilidades como fez antes com o seu primeiro filho, indo ter aquele bebé. Mafalda recebe mensagem de Miguel para falar com ela e Júlia.

Ary ensaia um discurso para dizer a Júlia, que entra nesse momento a pedir-lhe para falarem. Ary pede-lhe para o deixar ser ele primeiro, pedindo-a em casamento. Júlia fica atónita. Ary sorri nas nuvens por Júlia lhe dizer estar grávida, mas logo abate por Júlia lhe dizer que o pai tanto pode ser ele como Alex. Júlia diz precisar que ele faça um teste de natalidade. Ary recusa revoltado a achar que ela o está a usar por Alex estar preso, saindo porta fora. Júlia fica frustrada.

Recorde-se que Ary e Júlia já casaram uma vez: